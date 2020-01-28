Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как договорено во время обсуждений между представителями всех партий в парламенте, существует согласие относительно чествования минутой молчания жертв катастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" PS752. Приглашаю депутатов встать", - объявил спикер парламента Энтони Рота.

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После минуты молчания лидер оппозиции Эндрю Шир поблагодарил премьер-министра Джастина Трюдо за информирование оппозиции и всех канадцев о ситуации с катастрофой. Он также поинтересовался у главы правительства прогрессом в привлечении к ответственности виновников и возвращении в Канаду тел погибших.

"Мы привержены поддержке родственников и близких, нашими приоритетами остаются прозрачность, подотчетность и справедливость. Я прямо сказал президенту Рухани, что канадцы требуют от иранских властей всемерного сотрудничества... Мы продолжаем ожидать полной прозрачности и полноценного расследования от Ирана", - отметил Трюдо.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.