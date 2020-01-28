Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, а также состояния дел во временно оккупированном Крыму. Во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что делегацию Правительства Украины возглавит Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Делегацию Европейского Союза – Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

В украинскую правительственную делегацию также входят: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр образования и науки Украины Анна Новосад, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель глава украинского правительства проведет двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем, Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, а также встречу с представителями бельгийского бизнеса.

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"По итогам 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозеп Борреля", - отметили в КМУ.

Напомним: это первое заседание с новым составом украинского Правительства и новым составом Европейской комиссии.