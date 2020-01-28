Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров в дело экс-"беркутовцев"

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о группе прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Постановлением от 27 января Рябошапка вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова, а также усилил группу.

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Напомним, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства. 29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-"беркутовцев".

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину. Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании. Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.