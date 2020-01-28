Экс-глава ГБР Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа о его досрочном увольнении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Труба сообщил в Telegram.
"Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", - заявил он.
"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - подытожил он.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности Директора ГБР.