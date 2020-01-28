Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе

Соответствующие изменения закреплены постановлением Кабмина от 24 января 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", - говорится в документе.

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В Кабмине подчеркивают, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.