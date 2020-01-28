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28.01.20 10:33

КГГА планирует с 1 апреля поменять стоимость проездных билетов

В Киеве с 1 апреля, согласно плану городской власти, должна поменяться стоимость проездных билетов. Зеленые карточки метро перестанут пополнять, жетоны выйдут из обращения. Появятся проездные на 24, 48, 72 часа.

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Об этом свидетельствует проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним - 8 гривен.

При этом указано, что он действует "в случае приобретения разового билета". То есть жетоны планируют вывести из обращения.

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При использовании синей электронной карточки тариф, как и сейчас, будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,50 гривен (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривен (при разовой покупке от 1 до 9 поездок).

Зеленые карточки, судя по проекту приказа, с 1 апреля перестанут пополнять. Но купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год - до 31 марта 2021 года.

Главное новшество проекта - это изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.

Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 гривен (студенты - 145, школьники - 72,50), на 62 поездки - 390 гривен (студенты - 195, школьники - 97,50), на 92 поездки - 575 гривен (студенты - 287,50, школьники - 143,75), на 124 поездки - 770 гривен (студенты - 385, школьники - 192,50).

Стоимость проездного без ограничения количества поездок - 1300 гривен (студенты - 650, школьники - 325). Для сравнения, сейчас можно купить неограниченный проездной на один вид транспорта за 390 гривен (или 610 гривен в случае с метро).

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Также вводятся проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).

Напомним, что стоимость разового проезда в Киеве с июля 2018 года установлена на уровне 8 гривен.

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