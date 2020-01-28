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28.01.20 10:57

Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации в районе участка разведения.

Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вчера 27 января в 21:50, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пределах участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей.

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Таким образом, по замыслу российских оккупантов, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи", - сказано в сообщении.

Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб 01

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