Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вчера 27 января в 21:50, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пределах участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют цель обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ за сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Таким образом, по замыслу российских оккупантов, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи", - сказано в сообщении.