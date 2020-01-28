Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.01.20 11:22

В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом

Посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к местному телеканалу RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу "L'Eredita" в адрес нашего государства.

В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сообщение посольства.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия. Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства", - отметили в дипведомстве.

В обнародованном тексте письма посольство разъяснило происхождение названия "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая страдает от российской агрессии.

Смотрите также: Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры. ФОТО

В шоу на итальянском канале Украину назвали Малой Россией. Посольство отреагировало письмом 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100