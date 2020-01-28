В шоу на итальянском канале Украину назвали "Малой Россией". Посольство отреагировало письмом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сообщение посольства.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия. Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства", - отметили в дипведомстве.

В обнародованном тексте письма посольство разъяснило происхождение названия "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая страдает от российской агрессии.

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