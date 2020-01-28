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28.01.20 11:32

Наемники РФ применили запрещенные минометы в районе Лебединского. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - штаб

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают открыто нарушать режим прекращения огня.

воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня утром по позициям защитников вблизи населенного пункта Лебединское российско-оккупационные войска нанесли огневые удары, используя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в частности, минометы калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил обороняющихся использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

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"Потери противника уточняются. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ применили запрещенные минометы в районе Лебединского. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - штаб 01

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