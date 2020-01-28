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28.01.20 11:40

Минрегион запустил онлайн-платформу для отбора проектов регионального развития

Министерство развития громад и территорий Украины запустило онлайн-платформу для отбора проектов Государственного фонда регионального развития.

Минрегион запустил онлайн-платформу для отбора проектов регионального развития

Об этом сообщила пресс-служба министерства, предает Цензор.НЕТ.

Новая платформа предусматривает индивидуальные электронные кабинеты для участников конкурсных отборов. Кроме того, подача документов, регистрация и оценка проектов будут осуществляться в онлайн-режиме на платформе.

Согласно сообщению, платформа готова к объявлению конкурсных отборов на 2021 год, в то же время программы, финансируемые в 2020 году, останутся на прежнем портале.

В госбюджете на 2020 год на Государственный фонд регионального развития предусмотрено 7,5 млрд грн.

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