Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.01.20 12:08

На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция. ФОТО

В результате столкновения пяти автомобилей на мосту Патона в Киеве пострадали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что вчера вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона. 

Правоохранители предварительно установили, что при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение пяти автомобилей.

На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция 01

В результате происшествия пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Пострадавшие были госпитализированы в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса. ФОТОрепортаж

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция 02
Фото: "Информатор"

Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм ДТП, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств.

По результатам проверки будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100