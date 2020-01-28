"Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

По его словам, затраты на ее проведение составят от 3 до 4 млрд грн.

"Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3-4 млрд гривен - то есть какие-то безумные деньги, - а с другой стороны, проблема "традиционной" переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - рассказал Дубилет.

Окончательное решение о проведении "живой" переписи населения пока не принято, добавил он.

"Мое мнение заключается в том, что его не нужно делать - это абсолютно нерентабельна история будет", - отметил министр.

Также Дубилет рассказал, что собирается обсуждать с украинским обществом и представителями Кабинета министров отсутствие, по его мнению, необходимости в проведении "традиционной" переписи.

В случае возникновения потребности в получении тех или иных социологических данных по отдельным регионам и областям, министр предлагает заказывать узконаправленные исследования в соответствии с запросом.

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