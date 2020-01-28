"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - первый замглавы ГБР Бабиков. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана", - сказал он.

Бабиков удивляется, что его называют адвокатом Януковича.

"Кто-то из вас с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Вам показывают документы, где написано о якобы представительстве его интересов. В адвокатских объединениях работают несколько адвокатов. Как правило, в каждом производстве есть адвокат, который непосредственно осуществляет защиту клиента, он разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением", - говорит Бабиков.

"Однако поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а законодательство требует подачи процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в то время в объединении", - объясняет Бабиков наличие его подписи под документами по делу Януковича.

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.