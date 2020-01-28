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28.01.20 12:44

ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к "выборам" в оккупированном Крыму, - Йозвяк (обновлено)

Европейский совет 28 января добавил в санкционный список семь человек, участвовавших в организации "выборов" в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года.

ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к "выборам" в оккупированном Крыму, - Йозвяк (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Министры ЕС решили добавить 7 человек в санкционный список физических/юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с "выборами", которые там провела РФ в сентябре. Список теперь включает 177 человек и 44 компании", - сообщил журналист.

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ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к выборам в оккупированном Крыму, - Йозвяк 01

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в список добавлены – т.н."временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, т.н."председатель Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк, т.н. "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 гг, т.н. "заместитель Законодательного собрания Севастополя" Екатерина Алтабаева. "Должности" остальных четырех - С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Немуова – изданию не известны.

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