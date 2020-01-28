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28.01.20 12:59

В Украине разработан проект мемориала Каденюка, финансирование возьмет на себя государство, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что за два года после смерти украинского космонавта Леонида Каденюка до сих пор его могила не обустроена и нет памятника.

В Украине разработан проект мемориала Каденюка, финансирование возьмет на себя государство, - Зеленский

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича до сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно", - заявил Зеленский.

"Насколько мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", - добавил он.

Отметим, первый космонавт независимой Украины, Герой Украины, генерал-майор Леонид Каденюк родился 28 января. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет.

"Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", - отметил Зеленский.

В Украине разработан проект мемориала Каденюка, финансирование возьмет на себя государство, - Зеленский 01

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