Гончарук вместе с министрами прилетел в Брюссель на Совет ассоциации Украина-ЕС

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Брюсселе. Вместе с коллегами-министрами прилетели на Совет ассоциации Украина-ЕС под моим председательством. В течение дня нас ждет много важных мероприятий и двусторонних встреч", - отметил Гончарук.
Он добавил, что в частности состоится обсуждение углубления секторального сотрудничества Украины с ЕС, приобщения к разработке Европейского зеленого соглашения и актуализации зоны свободной торговли.
Как ранее сообщалось, в Брюсселе под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука во вторник состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз.