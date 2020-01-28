Гончарук вместе с министрами прилетел в Брюссель на Совет ассоциации Украина-ЕС

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Брюсселе. Вместе с коллегами-министрами прилетели на Совет ассоциации Украина-ЕС под моим председательством. В течение дня нас ждет много важных мероприятий и двусторонних встреч", - отметил Гончарук.

Он добавил, что в частности состоится обсуждение углубления секторального сотрудничества Украины с ЕС, приобщения к разработке Европейского зеленого соглашения и актуализации зоны свободной торговли.

Как ранее сообщалось, в Брюсселе под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука во вторник состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз.

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