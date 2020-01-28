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28.01.20 13:52

Отношения России и Украины далеки от нормализации, - Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на контакты президентов двух стран - Владимира Путина и Владимира Зеленскогою

Отношения России и Украины далеки от нормализации, - Песков

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков

Ранее Песков назвал оскорбительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов".

Напомним, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

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