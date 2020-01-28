В Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Насчет китайского коронавируса – в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Поворозник добавил, что в настоящее время система здравоохранения Киева полностью готова оказанию медпомощи в случае выявления этого типа вируса.

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"Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу", - сказал он.

Поворозник подчеркнул, что в настоящее время город полностью обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа, при этом город обеспечит свои медучреждения тестами для выявления китайского коронавируса "как только они появятся в Украине".