Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты.

Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозируемому ВВП на конец 2019 составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно.

Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

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