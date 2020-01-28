Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас уже сформирован предварительный состав штаба по подготовке и проведению акции, об участниках проинформируют позже.

"Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

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