Зеленский наградил орденами и медалями 21 сотрудника службы гражданской защиты. СПИСОК

Об этом говорится в соответствующем указе №21 / 2020, передает Цензор.НЕТ.
В указе говорится, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".
Далее приводим на языке оригинала полный список награжденных:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
АНДРІЄНКА Євгена Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
БАЗГУ Олександра Петровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЄВСЮКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту
НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича — майора служби цивільного захисту
СІЛАЄВА Костянтина Валерійовича — лейтенанта служби цивільного захисту
Нагородити орденом Данила Галицького
КАЧКАНА Володимира Леонідовича — полковника служби цивільного захисту
КРИЦЬКОГО Олександра Івановича — полковника служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
ЗАГАЙКА Олександра Миколайовича — старшину служби цивільного захисту
КОЗЛОВА Романа Анатолійовича — капітана служби цивільного захисту
КОНЄВА Андрія Геннадійовича — лейтенанта служби цивільного захисту
ЛАПКА Костянтина Геннадійовича — капітана служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
СЛИВЧУКА Миколу Григоровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту
ЩЕРБАКОВА Артема Івановича — сержанта служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АНТОНЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
БЕЗУГЛОГО Станіслава Олексійовича — сержанта служби цивільного захисту
ПОСОХА Артема Петровича — сержанта служби цивільного захисту
РИЖОГО Юрія Петровича — рядового служби цивільного захисту
СМОЛЯРА Дениса Михайловича — рядового служби цивільного захисту
СОРОЧАНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту
ЦУВЕРКАЛОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
ЧУКАВОВА Олександра Сергійовича — прапорщика служби цивільного захисту.