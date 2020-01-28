Зеленский наградил орденами и медалями 21 сотрудника службы гражданской защиты. СПИСОК

Об этом говорится в соответствующем указе №21 / 2020, передает Цензор.НЕТ.

В указе говорится, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".

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Далее приводим на языке оригинала полный список награжденных:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

АНДРІЄНКА Євгена Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

БАЗГУ Олександра Петровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЄВСЮКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича — майора служби цивільного захисту

СІЛАЄВА Костянтина Валерійовича — лейтенанта служби цивільного захисту

Нагородити орденом Данила Галицького

КАЧКАНА Володимира Леонідовича — полковника служби цивільного захисту

КРИЦЬКОГО Олександра Івановича — полковника служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ЗАГАЙКА Олександра Миколайовича — старшину служби цивільного захисту

КОЗЛОВА Романа Анатолійовича — капітана служби цивільного захисту

КОНЄВА Андрія Геннадійовича — лейтенанта служби цивільного захисту

ЛАПКА Костянтина Геннадійовича — капітана служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

СЛИВЧУКА Миколу Григоровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЩЕРБАКОВА Артема Івановича — сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТОНЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

БЕЗУГЛОГО Станіслава Олексійовича — сержанта служби цивільного захисту

ПОСОХА Артема Петровича — сержанта служби цивільного захисту

РИЖОГО Юрія Петровича — рядового служби цивільного захисту

СМОЛЯРА Дениса Михайловича — рядового служби цивільного захисту

СОРОЧАНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

ЦУВЕРКАЛОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ЧУКАВОВА Олександра Сергійовича — прапорщика служби цивільного захисту.