Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 190 сотрудников

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие изменения внесены в Указы президента.

"Внести в Указы президента Украины следующие изменения: в ст.1 указа президента от 27 января 2015 № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190"", - сказано в документе.

Также Зеленский возложил на аппарат СНБО информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При СНБО создана оперативная группа для мониторинга и анализа ситуации с коронавирусом из Китая

Кроме того, расширены полномочия Центра кибербезопасности, который теперь будет координировать и контролировать работу субъектов сектора безопасности и обороны в сфере кибербезопасности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 25 октября прошлого года Зеленский назначил секретаря СНБО Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк был уволен 30 сентября по собственному желанию.