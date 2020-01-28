Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", - говорится в сообщении.
Экс-генпрокурор также добавил фото документов, в которых Александр Бабиков фигурирует как адвокат Виктора Януковича.
Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.