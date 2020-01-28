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28.01.20 15:08

Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", - говорится в сообщении.

Экс-генпрокурор также добавил фото документов, в которых Александр Бабиков фигурирует как адвокат Виктора Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

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Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 01
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 02
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 03
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 04
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 05

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