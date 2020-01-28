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28.01.20 15:58

Штормовое предупреждение в Киеве объявлено на 28 и 29 января, - КГГА

В Киеве во вторник и среду, 28 и 29 января, объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение в Киеве объявлено на 28 и 29 января, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, до конца суток 28 января в столице сохранится туман. При этом отмечается, что видимость составит 200-500 м.

Днем 29 января ожидаются порывы ветра до 15-18 м / с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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