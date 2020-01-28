Еще одному экс-нардепу сообщено о подозрении в подаче недостоверны деклараций, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Так, в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков , а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен.

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Сейчас бывшему народному избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате VII и VIII созывов, Герое Украины Геннадии Бобове. В Верховной Раде VIII созыва Бобов входил в состав группы Партии "Возрождение" и был членом комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В Раду VII созыва он был избран от Партии регионов, но вышел из нее в 2014 году после убийств протестующих во время Революции Достоинства.

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