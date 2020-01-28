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28.01.20 16:31

Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.

Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье БизнесЦензор "Як "Слуги народу" вирішили обкласти податком Facebook та Google".

Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента. Его выступил нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Как объясняет автор инициативы, деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения, что приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

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Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.

В законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:

Однако, сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставление доступа к сети.

Местом оказания услуг нерезидентами через интернет будет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:

Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.

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В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.

Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.

Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По Официальное данным в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I квартале 2019 - 12 млдр. руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании).

Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.

"Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.", - говорится в документе.

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