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28.01.20 16:45

Украинское судно село на мель в болгарской части Дуная и заблокировало движение

В северной Болгарии 28 января речное судоходство на Дунае было заблокировано после того, как на мель из-за низкого уровня воды село украинское судно.

судно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters .

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с инцидентом в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра, отмечает агентство.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу.

Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.

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