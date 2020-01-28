Прокуроры САП будут получать около 70 тыс. грн зарплаты в месяц, - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в в эфире "Радио НВ".

По его словам, в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам.

"Сейчас объявлен конкурс (на должности прокуроров САП. - Ред.). Чем мы будем привлекать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой - около 70 тыс. грн в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть есть, за что работать. С понедельника мы начинаем прием документов и по количеству людей уже будем видеть, как будем двигаться дальше. В нашем конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, - но у нас, соответственно, требования и зарплаты больше, чем там", - сообщил Холодницкий.

Глава САП также рассказал, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий. Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.

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