Минздрав призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV

Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации касательно коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

"Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует еще нигде в мире", - сказал Сергей Добров.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.