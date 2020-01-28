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28.01.20 17:27

ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса.

китай,коронавирус

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета South China Morning Post.

"ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из города Ухань", - приводит газета South China Morning Post слова главы международной организации, который считает не нужным "слишком остро реагировать".

Адханом в настоящее время находится с визитом в Китае. По итогам переговоров глава ВОЗ заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.

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По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

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