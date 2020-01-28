ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета South China Morning Post.

"ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из города Ухань", - приводит газета South China Morning Post слова главы международной организации, который считает не нужным "слишком остро реагировать".

Адханом в настоящее время находится с визитом в Китае. По итогам переговоров глава ВОЗ заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.

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По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.