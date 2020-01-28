После выхода Великобритании из ЕС мы надеемся на "взаимность в визовых вопросах", - посол Галибаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske заявила посол Украины в Соединенном Королевстве Наталья Галибаренко.

"Среди проблемных вопросов, которые не удается решить уже длительное время, я вижу визовую проблему", - сказала она.

Дипломатка напомнила, что подданные Великобритании могут ездить в Украину без виз, потому что Лондон пока формально остается членом ЕС. Эти правила будут действовать до декабря 2020 года, пока будет длиться переходный период после выхода Британии из ЕС.

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Галибаренко отметила, что после этого Украина должна решить визовый вопрос с британскими гражданами.

"Сегодня мы не ставим вопрос о непродлении безвизового въезда. Но я считаю, что в таких вопросах, как визы, должен быть элемент взаимности. То есть, если мы продолжаем безвизовый въезд в Украину, то надеемся также на то, что Великобритания проведет встречные шаги", - сказала она.

Посол уточнила, что Украина пока не рассчитывает на безвизовый режим с Великобританией.

"Мы осознаем, что Brexit состоялся, в том числе, и из-за миграционного беспокойства британцев. Но начало диалога с нами об упрощении визового режима - это реально то, что должно быть. Мы готовы предлагать различные варианты", - отметила Галибаренко.

Она также рассказала, что украинцы, которые работают или учатся в Великобритании, могут не волноваться за Brexit, так и в составе ЕС эта страна имела отдельную визовую, миграционную и трудовую политику в отношении граждан "третьих" стран - изменение статуса касаться лишь пребывание граждан ЕС в Британии.

"Единственное, что хочу посоветовать нашим соотечественникам, которые планируют работать или учиться в Великобритании после 1 февраля 2020 - внимательно изучать условия пребывания и требования к трудоустройству, которые будут обновлены после выхода страны из ЕС", - резюмировала дипломат.