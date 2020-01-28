ОБСЕ следит за ситуацией в Крыму, но не все государства-члены поддерживают проведение мониторинговой миссии, - представитель рабочей группы Копай

Об этом заявил на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве представитель рабочей группы по поддержке председательства Словакии в ОБСЕ Любомир Копай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бывший политзаключенный Эдем Бекиров выступил на конференции с речью и отметил, что "Крым - это большой ключ для решения вопроса Донбасса".

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"Сегодня, решая вопрос Донбасса, вы совсем забыли вопрос Крыма. На всех последних встречах я наблюдаю, что вопрос Крыма отошел на второй план. Крым - это не меньшая проблема, чем Донбасс. В Крыму так же исчезают люди, так же безосновательно сажают в тюрьмы, так же продолжается депортация моего крымскотатарского народа. Почему ОБСЕ не мониторит ситуацию в Крыму?" - заявил Бекиров.

Он отметил, что в настоящее время международные организации идут "по пути программы Путина".

"Мы в ОБСЕ о Крыме не забыли, о Крыме в ОБСЕ говорят. Однако дипломатия и ОБСЕ - это искусство возможного. И я повторяю, ОБСЕ - организация консенсуса", - заявил в ответ Любомир Копай.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко взял слово на конференции и спросил, когда ОБСЕ признает, что через российско-украинскую границу "каждую неделю в Украину завозятся российские оккупационные войска и военная техника".

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"И когда миссия ОБСЕ, у которой есть мандат на всю территорию страны, побывает в Крыму и проинформирует о результатах Постоянный совет на каком-то из своих заседании?" - спросил Огрызко.

Копай в ответ экс-министру ответил, что Огрызко сам "прекрасно знает ответы на эти вопросы".

"Это произойдет, если мы изменим консенсусную систему в ОБСЕ, или когда все государства-участники ОБСЕ согласятся с тем, что вы предложили", - отметил представитель ОБСЕ.

При этом Копай напомнил, что в ОБСЕ оперируют на уровне консенсусных решений: "Иногда это хорошо, а иногда - нет".

Напомним, 28 января в Киеве проходила международная конференция "ОБСЕ в Украине в 2019 году", посвященная деятельности организации за прошлый год.

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Международная конференция прошла в рамках реализации проекта "Аналитическая поддержка председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году" при поддержке Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики.