Гончарук обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен украинские реформы и расширение сотрудничества с ЕС. ФОТО

Об этом она сказала во время встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Фон дер Ляйен также заверила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет системно поддерживать Украину в осуществлении реформ и противодействия российской агрессии.

"Мы благодарны за продолжение секторальных санкций против России в декабре прошлого года. Важно сохранять их до полного выполнения Россией Минских договоренностей", - сказал Гончарук.

Он отметил, что новое правительство поставил амбициозную цель в своей Программе деятельности: чтобы за 5 лет Украина достигла соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Для ее достижения необходимо ускорить выполнение Соглашения об ассоциации, а также ускорить воплощение системных отраслевых и экономических реформ.

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Премьер-министр Украины сообщил, что менее чем за пять первых месяцев работы правительство и парламент в тесном сотрудничестве приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов.

Гончарук отметил, что сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должен стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС. В частности, речь идет о визите предварительной оценочной миссии экспертов ЕС с целью начала переговоров о заключении Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Также на очереди внедрение механизма имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС; дальнейшая интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС; начало сбалансированного пересмотра параметров зоны свободной торговли Украина-ЕС; привлечение Украины к реализации Европейского зеленого соглашения, в частности, начало разработки совместной дорожной карты.

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