На Львовщине бывший подчиненный заказал поджог автомобиля военкома, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

"Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о "заказе" поджога автомобиля военного комиссара. Вознаграждение за совершение преступления составило $1000. Кроме того, в планы "заказчика" входило избиение военного комиссара, и поджог его служебного кабинета", – говорится в сообщении.

Правоохранители вышли на заказчика, получили аванс, инсценировали поджог личного автомобиля районного военкома, а позже распространили в СМИ информацию о сожженном автомобиле, чтобы убедить заказчика преступления. В среду заказчик был задержан во время передачи основной части оплаты за выполненный заказ – $800.

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Задержанным оказался 57-летний бывший подчиненный военкома, занимавший ранее должность заместителя военного комиссара Стрыйского ОГВК.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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