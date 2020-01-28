Наемники РФ настаивают на открытии КПВВ вне предложенных Украиной точек - в Счастье и Золотом, - Фриш

Об этом заявил во время конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы посол Тони Фриш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для Украины сейчас понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья - не способ работы, это не согласованный путь вперед. С другой стороны, ОРЛО, конечно, поддерживает это. Что касается открытия КПВВ в Золотом без одновременного открытия в Счастье - это не способ так действовать. Вот такое мнение ОРЛО", - заявил Фриш.
Он подчеркнул, что сейчас "есть две противоречивые и несовместимые позиции".
Фриш также добавил, что достижение общего понимания не всегда возможно за счет работы ОБСЕ, а поэтому "нужна воля и желание самих сторон".
Напомним, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне".