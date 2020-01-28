На территории Китая находится около 10 тыс. граждан Украины, необходимости в их эвакуации пока нет, - Данилов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"У нас сегодня там находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что "пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет".

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Чиновник сообщил, что в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

"Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", - подчеркнул Данилов.

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