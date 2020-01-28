Россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Во втором туре выборов за утверждение Толстого в должности проголосовали 132 делегатов ПАСЕ, а 117 отдали голоса против него.

Как сообщалось, назначение вице-президентом ассамблеи обычно происходит автоматически, однако по Толстому представительница Украины Мария Мезенцева ( "Слуга народа") инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

Также читайте: Президентом ПАСЕ стал бельгийский сенатор Дамс

Интересно, что о победе россиянина в выборах был вынужден объявить представитель Украины Александр Мережко ( "Слуга народа"), который также должность вице-президента ПАСЕ. По стечению обстоятельств, именно он вел заседание в то время, когда подсчет голосов был завершен.

В первом туре Толстой набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").