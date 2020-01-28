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28.01.20 20:37

На Луганщине проживает меньше людей, чем показала электронная перепись, - глава ОГА Гайдай

На подконтрольной части Луганской области проживает 650 тысяч постоянного населения, а не 1 млн 127 тысяч 500 человек, как по данным электронной переписи.

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Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, отвечая на вопрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс.", - сказал глава облгосадминистрации.

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По данным оценки численности наличного населения в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных главы Луганской ОГА на 380 тыс. человек (33%).

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.

По сравнению с предыдущей переписью 2001 года население Украины сократилось более чем на 11 млн человек. Тогда этот показатель составил 48 млн 457 тыс.

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