На Луганщине проживает меньше людей, чем показала электронная перепись, - глава ОГА Гайдай

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, отвечая на вопрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс.", - сказал глава облгосадминистрации.

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По данным оценки численности наличного населения в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных главы Луганской ОГА на 380 тыс. человек (33%).

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.

По сравнению с предыдущей переписью 2001 года население Украины сократилось более чем на 11 млн человек. Тогда этот показатель составил 48 млн 457 тыс.

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