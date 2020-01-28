С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам чиновника, известно, что перевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".

"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - сказал Скипальский.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

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