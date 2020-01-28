Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель

Об этом 28 января в Брюсселе на пресс конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны быть настойчивыми, и продолжать наблюдать за тем, что там происходит. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно, согласно международному праву. Мы увеличили нашу поддержку, с целью смягчить эффект от российский действий по дестабилизации региона Азова. Мы осуществили ряд мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе, и поддержали местную экономическую диверсификацию", - сказал Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сидят и пьют чай", - начальник администрации портов Украины в Мариуполе Барский рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе

Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины, и подтверждение такой поддержки касается Азовского региона, требует свободного и беспрепятственного прохода в Азовское море и в обратном направлении.