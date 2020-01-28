Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.01.20 21:30

Заявления депутатов монобольшинства о ревизии соглашения об ассоциации Украина-ЕС отвечают интересам Путина и олигархов - Порошенко

Заявления о необходимости пересмотра Соглашения об ассоциации и других документов, подписанных между Украиной и Европейским Союзом, направлены в интересах конкретных олигархов, а также совпадают с позицией российского президента Путина.

Заявления депутатов монобольшинства о ревизии соглашения об ассоциации Украина-ЕС отвечают интересам Путина и олигархов - Порошенко

Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам во время пребывания в Брюсселе в ходе Межпарламентской Совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я твердо убежден, что заявление представителей или руководства" Слуги народа " в Давосе направлено ​​в интересах конкретных олигархов, потому что Украина безусловно выиграет от углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил: "На сегодняшний день уже 43% украинского экспорта направлены на рынки европейского союза и де-факто спасли экономику Украины".

"Странными образом утверждение руководства "Слуги народа" совпадают с утверждениями Путина, говорит о том, что в интересах Украины немедленно вернуться обратно в Российскую империю", - также отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также читайте: Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС, - Гончарук на встрече с Боррелем

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100