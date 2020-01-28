Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности, - Данилов об указе Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени", - прокомментировал подписание указа президента Украины секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Национальный координационный центр кибербезопасности, возглавляемый им, является рабочим органом СНБО.

Отныне Национальный координационный центр кибербезопасности наделен правом использовать возможности Главного ситуационного центра СНБО Украины, а также с согласия председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - Государственного центра киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, с согласия руководителей государственных органов - центров обеспечения кибербезопасности государственных органов, с согласия руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, отнесенных к критически важным объектам инфраструктуры, - центров обеспечения кибербезопасности таких объектов.

Заместителем руководителя Центра является по должности заместитель секретаря СНБО, к ведению которого согласно распределению обязанностей отнесены вопросы кибербезопасности.

Напомним, указом президента Украины от 28 января 2020 года № 27/2020 "О внесении изменений в Указы Президента Украины от 27 января 2015 № 37 и от 7 июня 2016 № 242" предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины увеличена на 30 человек. Согласно документу, работники Аппарата СНБО будут осуществлять информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

Также читайте: СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы