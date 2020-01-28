В результате ползучей оккупации Россия уже в 30 километрах от Тбилиси, - президент Грузии Зурабишвили

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия онлайн.

"Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов", — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что существующие международные переговорные форматы по урегулированию конфликта не эффективны из-за позиции РФ.

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"Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадеживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им", — заявила президент Грузии в ПАСЕ.