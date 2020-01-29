Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2020, - результаты жеребьевки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter конкурса, в первом полуфинале (12 мая) примут участие исполнители из Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии.

Во втором полуфинале (14 мая) - Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

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Напомним, "Евровидение-2020" состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Его лозунгом выбрали призыв "Открывайся!" (Open Up).

В Украине продолжается национальный отбор. 8 и 15 февраля пройдут телевизионные полуфиналы, а 22 февраля – финал, во время которого Украина назовет своего представителя на конкурсе.

Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

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Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в национальном отборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля 2019 года НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.