В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы тщательно прошлись по всем пунктам. Он (Зеленский. – Ред.) сказал: "Да, я вполне поддерживаю это... Это должно стать основой наших отношений", - цитирует издание Данилюка.

По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения относительно экспорта газа из США.

"Но по сути в нем речь шла о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что вполне полагался на советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Бывший чиновник также рассказал о ключевой встрече прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Джон Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байденов. Вскоре после этого Болтон покинул официальную встречу", - говорится в публикации.

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Впоследствии, передает The Daily Beast, в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Украины Ермаку сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.

По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.

"Я был очень удивлен и шокирован. Ибо лишь за несколько дней до этого у меня была встреча с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи", - отметил экс-глава СНБО.

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

Экс-помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что глава Белого дома лично увязывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона.