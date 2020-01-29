Метели, дождь и гололедица: в Украине ожидаются осложнения погодных условий. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Сообщается, что ночью 29 января и днем ​​31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

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В Киеве и области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м с.

Осложнения погодных условий отвечает І уровню опасности, который вызывает нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог; в Карпатах возможно прекращение движения транспорта на некоторых участках дорог (II уровень опасности).









