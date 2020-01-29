Больше никаких "встреч с активистами" в КГГА. Открытие реестров начало новую эпоху гражданского общества, - активистка Никитина

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала активистка Юлия Никитина, передает Цензор.НЕТ.

"Новая эпоха гражданского общества, или почему я больше не хожу на "встречи с активистами" в КМДА. Как правило, гражданское общество находится в конфликте с представителями власти. Это может быть вежливый и мирный конфликт, а может быть агрессивный и не вполне законный с обеих сторон, но обычно это именно конфликт, а не радостное движение к общей цели в едином порыве. Цели у сторон разные и у активистов, которые это понимают, выигрывать получается чаще.В конфликте главное - ясно видеть свои и чужие ресурсы + уметь их использовать. У представителей власти ресурсов много - у них есть деньги, есть люди и власть, есть доступ в СМИ, есть необыкновенно ценная возможность просто игнорировать проблему в отдельно взятых случаях, так как большинство избирателей далеки от политики и совершенно не понимают того, что очевидно активисту. От нас с вами им нужен только избирательный рейтинг и отсутствие громких скандалов, которые могут на этот рейтинг повлиять", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов. ФОТОрепортаж

"У нас на их фоне ресурс есть только один и это наше с вами время. При таком неравенстве сил лучшее, что мы можем сделать - это тратить время максимально эффективно, влияя по мере сил на избирательные рейтинги, то есть на то единственное, что не позволяет чиновникам нас игнорировать вообще всегда. Не стоит думать, что это маленький ресурс:) Во-первых, нас много. Во-вторых, многие из нас творят чудеса в своих профессиях и наше время имеет значительную ценность. В-третьих, большинство настоящих активистов - умные, взрослые и мотивированные люди, а наши с вами оппоненты давно страдают от кадрового голода", - добавила активистка.

"Максимально эффективно время используется, если

- вы стараетесь помогать инициативе/протесту именно тем, в чем вы хороши (фотограф - фотографиями, музыкант - выступлениями и видео, историк - ретроспективными справками etc)

- если ваша профессия не позволяет использовать ее для влияния в инициативе/протесте, вы берете на себя небольшую, посильную часть полезной работы и тратите свое время только на нее, сознательно отказываясь от истерик по поводу того, что от вас не зависит и бессильных воплей в пространство соцсетей", - акцентировала Никитина.

"Еще пару лет назад вариантов полезной работы было немного - написать запрос, попытаться добыть документы, помочь в организации акции, добиться встречи с политиками/чиновниками (например, в КГГА) высказаться и попытаться добыть документы там. Поэтому появилась традиция встреч в формате "давайте позовем их и выслушаем, пусть выпустят пар". Нам эти встречи нужны были потому, что другим способом добыть информацию было сложно, даже запросы нужно было распечатывать, подписывать и привозить, а отвечали на них обычно всякую бессмысленную муть. Им эти встречи нужны были потому, что на них можно было сфотографироваться с активистами и продемонстрировать таким образом близость к народу, да и активисты после них обретали некое подобие надежды на доброго царя и ненадолго успокаивались. В прошлом году все кардинально изменилось. Открылось дикое количество реестров и все документы есть там, их просто нужно уметь искать. Теперь любой из нас может делать ОЧЕНЬ важную и несложную работу - создавать понятное описание проблемы, историю протеста/инициативы и досье на оппонентов. Даже если вы готовы тратить на эту работу 10 минут в день, это будут максимально эффективные 10 минут, в тысячу раз более полезные всем вашим единомышленникам, чем присутствие на встрече, на которой вам теперь не могут дать ничего ценного, кроме обещаний. Как создавать такие описания вместе, рассказать?" - резюмировала активистка.





