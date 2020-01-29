Австралийские ученые воссоздали коронавирус, это позволит ускорить создание вакцины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

Исследователи из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне заявили, что поделятся образцом, который был выращен от зараженного пациента, со Всемирной организацией здравоохранения и лабораториями по всему миру.

Австралийская радиовещательная корпорация сообщила, что лаборатория в Китае уже успешно выращивала вирус, но выпустила только последовательность генома, а не сам образец.

Райна Макинтайр, управляющая Программой исследований биобезопасности Института Кирби, сказала, что создание и распространение образца вируса ускорит разработку потенциальных вакцин, эти лекарства могут быть протестированы на животных, которым вводят эту болезнь.

Помимо внесения вклада в создание вакцины, образец, выращенный в Австралии, может быть использован для создания теста на антитела, который позволит обнаруживать вирус у пациентов, у которых не было симптомов.

Напомним, ранее госкомитет КНР сообщил, что по состоянию на 29 января число погибших от коронавируса в Китае выросло до 132 человек, количество зараженных - до 5 974.

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