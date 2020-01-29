Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на совместной пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Варгеи подчеркнул, что Украина должна достичь прогресса в реформах, чтобы помочь обеспечить рост экономики и процветание.

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"Мы рады видеть, что торговля растет стабильными темпами, и мы надеемся продолжать двигаться по этому пути", - сказал Варгеи и добавил, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли является базисом для этого.

"Все еще много можно достичь благодаря воплощению соглашения", - отметил комиссар ЕС.

Также он сказал, что ЕС готов поддержать цель украинского правительства значительно увеличить прямые иностранные инвестиции: "Но, конечно, в этом направлении главный фактор - это верховенство права, бизнес-среда и искоренение в ней коррупции. В этой связи были сделаны важные шаги на пути создания Высшего антикоррупционного суда, но мы должны продолжать создавать институциональную базу и бороться с коррупцией".

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По его словам, также сегодня обсуждался вопрос независимости судебной системы в Украине. Варгеи напомнил, что постоянно ведется работа над воплощением обязательства украинского правительства продолжать реформы децентрализации и государственной службы.