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29.01.20 10:32

Зеркаль назначили советником председателя правления "Нафтогаза"

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаза".

Зеркаль назначили советником председателя правления "Нафтогаза"

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

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